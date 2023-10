Les Ultras du PSG sortis du stade en LDC féminine

Voilà qui va faire parler.

Mardi soir, le PSG se déplaçait à Manchester United à l’occasion du match du 2e tour de qualification de la Ligue des champions féminine. Si les joueuses du club de la capitale sont rentrées avec le point du nul en poche, un drôle de spectacle a eu lieu en tribune. Selon une internaute, visiblement présente sur place, les Ultras du PSG se sont fait sortir du stade parce qu’ils soutenaient leur équipe.

Sur les clichés d’un autre internaute présent au stade, il est en effet possible de constater que la tribune visiteurs est complètement vide. Il s’est d’abord fendu d’une petite blague écrivant : « J’ai trouvé les Ultras du PSG », accompagné d’un cliché de la tribune vide, avant de se raviser dans un autre tweet où il dit qu’ils « ont été expulsés après dix minutes ».

All that way and they have been chucked out after 10 minutes! 😳 https://t.co/8i3PqKKH7I

Mais un autre internaute, qui était visiblement aussi sur place, a émis une autre hypothèse sur la raison pour laquelle les Ultras se sont fait sortir. Ils se seraient mis debout dans une tribune assise, les vigiles leur auraient demandé de reculer vers le fond de la tribune pour être debout, ce que les Ultras auraient refusé de faire. Les supporters du PSG ignorant les stewards et leurs ordres, ils auraient été sortis du stade.

no, you weren't you were in a seated stand, right at the front and were stood up, so asked to move towards the back if you wanted to stand (like United fans) you refused and ignored stewards, so you were kicked out.

it was completely fair.

