Les supporters du Havre sceptiques sur le rachat par BlueCrow

On ne peut pas les accuser de faire Volpe face.

Quelle belle bande de ronchons ! Les supporters du Havre ont réagi au changement de propriétaire de leur club de cœur. L’Américain Vincent Volpe, arrivé dans la cité d’Édouard Philippe en 2015, passe la main à Bluecrow Sports, un groupe d’investisseurs internationaux déjà propriétaire de Leganés et de Cancún. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, les fans du HAC ont remercié Vincent Volpe, le « plus havrais des Texans » qui a mis du temps à recruter des « gens compétents sur le plan sportif » : « On ne nous a jamais promis l’Europe, mais nous avons eu l’Amérique : un centre d’entraînement tout neuf et bien localisé, une politique de formation toujours au premier plan, une montée en Ligue 1 assortie de deux maintiens consécutifs et surtout, l’identité et la pérennité du club assurées ! » C’est pas le Pérou (ni Rouen), mais la Seine-Maritime !

Autant d’arguments dans la besace qui font craindre aux Havrais un sombre avenir. Ils rappellent leur aversion pour la multipropriété : « Au Hac, il y a des lignes rouges et il y aura donc des lignes de cette couleur à ne pas franchir. » Quelles sont-elles ? L’identité, le blason, la pérennité, l’indépendance du club doyen, et la stabilité avec le staff actuel. Tout cela paraît normal, mais avec le foot français, certaines choses méritent d’être rappelées.

Changement de propriétaire : communiqué HAC Fans et KCM. pic.twitter.com/R0MsF7wWpA — HAC FANS 1872 ⚽ (@hacfans1872) July 4, 2025

Je te souhaite la bienvenue au Havre

Autrefois appelé « Franciscopolis ».

Je te monte en l’air, grosse mise à l’amende

Sur le blason c’est la salamandre.

Le Havre vendu à Blue Crow Sports Group