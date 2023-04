Les supporters niçois et parisiens réagissent à la polémique Christophe Galtier

Vous avez deux nouveaux messages.

Déjà visé par une banderole hostile samedi, Christophe Galtier a de nouveau été la cible des supporters niçois, au lendemain de la diffusion d’un prétendu mail de Julien Fournier, ancien directeur sportif du Gym, qui accuserait Christophe Galtier de racisme. « Christophe Galtier connaît parfaitement l’origine du chambrage de la banderole, il en avait rigolé lors de sa première réunion au club avec nous. Un brin manipulateur, le monsieur. […] Sa communication bien dirigée ne doit pas faire oublier qu’il ne communique que quand ça l’arrange… Bizarrement, on ne l’entend pas sur l’embrouille dans le vestiaire lors de la seconde partie de la saison dernière ! Cela doit être bien plus grave qu’un petit chambrage par banderole sans doute. Christophe, quand on a le cul sale, faire des vagues, ça fait de la merde. »

Plus au nord, le Collectif Ultra Paris s’est contenté de dire qu’il « suit de près l’affaire Galtier » tout en réaffirmant son combat « contre toutes formes de discriminations ».

Le ciel tombe sur la tête de Christophe Galtier.

