Galtier : « C'est grâce à mon travail qu’il y a encore des matchs européens à Nice »

Soirée en demi-teinte.

Pour son retour à Nice sous ses nouvelles couleurs, Christophe Galtier est reparti avec trois points précieux dans la course au titre et son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain. Un match durant lequel l’entraîneur parisien, ancien des Aiglons donc, a été visé par une banderole brandie par les ultras aux environs de la demi-heure de jeu. « Avant/Après: la mama Di Galtier », pouvait-on lire, faisant référence à un chant de chambrage injurieux, bien qu’il manque la pire partie de la phrase. En conférence de presse, Galtier a répondu aux insultes proférées par les ultras niçois envers lui et visant sa mère.

« Pourquoi j’ai réagi comme ça ? Vous avez vu ?! Vous avez lu ?! Vous avez entendu ?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne, lance un Christophe Galtier, très touché, après la victoire du PSG ce samedi à Nice (2-0), en match de la 30e journée de Ligue 1, et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c’est notre travail la saison dernière qui fait qu’aujourd’hui, avec le travail de Didier Digard, il y a encore des matchs de Coupe d’Europe à Nice. »

Il n’a pas totalement tort. Point à la ligne.