Les supporters marseillais seront du déplacement à Lens

Au Nord, c’était les minots.

Les supporters marseillais ont obtenu l’autorisation de se rendre à Bollaert pour la 33e journée de Ligue 1. Au total, plus de 1000 Phocéens feront le déplacement pour encourager les leurs, dans un match au goût d’Europe.

Pour que tout se passe sans incidents, la préfecture du Pas-de-Calais a pris des mesures visant à encadrer les fans. D’abord, « les supporters de l’Olympique de Marseille ayant réservé un billet d’entrée au stade et voyageant en car ou en minibus devront obligatoirement se rendre à 18h30 sur un point de rassemblement. » L’arrêté préfectoral a prévu un périmètre de sécurité dans lequel les Sudistes pourront se retrouver. Dans l’enceinte du stade, la préfecture a cependant (et évidemment) interdit « l’utilisation de tous pétards, fumigènes, drapeaux et banderoles ». Malgré la présence des forces de l’ordre, le match opposant le deuxième au troisième du championnat n’est pas classé à risque.

Pas sûr que les groupes de fans se comprennent.

