Derby : les supporters de Saint-Étienne rebaptisent une ville de la région lyonnaise

Ils sont entrés en territoire ennemi.

Dans la région Rhône-Alpes, remporter le derby vous fait gagner en sérénité pour (au moins) six mois. Chez certains supporters, les trois points offrent surtout un courage qui leur permet de chambrer leurs rivaux pendant une période encore plus longue. La vengeance est bien meilleure quand elle se mange froide et c’est sans doute ce qui a poussé certains Stéphanois à attendre ce jeudi pour narguer les Lyonnais, quatre jours après avoir vu leur équipe l’emporter (2-1) dans une soirée mémorable.

Le vert se propage

La ville de Tassin-la-Demi-Lune, située à moins de 10 kilomètres à l’ouest de Lyon, a fait les frais de ces querelles. Heureusement, pas de dégâts, mais uniquement du second degré. D’après Le Progrès, les supporters de l’ASSE ont osé venir sur des terres où ils ne sont pas les bienvenus et ont tagué le panneau de la commune – en vert, évidemment – pour la renommer « Stassin », au nom du double buteur du match, devenu héros d’une ville en une soirée.

Après avoir dû encaisser le douloureux revers à Geoffroy-Guichard, les supporters lyonnais ne pouvaient pas cautionner une telle humiliation. Pour marquer, de nouveau, leur territoire, des membres du virage Sud du Groupama Stadium sont venus coller leurs stickers sur le « S », sans pour autant pouvoir enlever cette fichue couleur verte.

C’est quand même plus agréable quand les bagarres de supporters se déroulent comme ça.

