On connaît la sanction des quatre supporters qui avaient pendu un mannequin de Vinícius

Dans un communiqué, LaLiga a annoncé que le tribunal provincial de Madrid a condamné quatre personnes pour crimes de haine et menaces envers Vinícius Júnior, à la suite d’une plainte déposée par la LaLiga elle-même, qui s’est constituée partie civile dès le début de l’affaire.

L’histoire remonte au 26 janvier 2023, quelques heures avant un match de Coupe du Roi entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Les personnes accusées ont pendu un mannequin vêtu du maillot de l’ailier merengue sur un pont accompagné d’une banderole « Madrid déteste le Real ».

Interdiction de s’approcher de Vinícius

L’un des accusés a été condamné à 15 mois de prison pour crime de haine et à 7 mois supplémentaires pour menaces pour avoir diffusé des images en ligne. Les trois autres ont chacun écopé de 7 mois de prison pour crime de haine et 7 mois pour menaces. En plus des peines de prison, le principal accusé a écopé d’une amende de 1 084 euros, tandis que les autres devront payer 720 euros.

Des mesures complémentaires ont été imposées : interdiction de s’approcher à moins de 1 000 mètres de Vinícius Jr, de son domicile ou de son lieu de travail, ainsi que de tout stade de football lors des matchs, et interdiction de toute communication avec la victime pendant quatre ans après la peine de prison. Celui qui a diffusé la vidéo a reçu une interdiction spéciale de travailler dans l’éducation, le sport ou l’animation jeunesse pendant 4 ans et 3 mois ; les autres, pendant 3 ans et 7 mois. Tous ont signé une lettre d’excuses à Vinícius Júnior, au Real Madrid, à LaLiga et à la Fédération espagnole. Ils devront également suivre un programme de formation sur l’égalité et la non-discrimination pour que leur peine de prison soit suspendue.

Avec ça, on n’est même pas sûr qu’ils comprennent vraiment la gravité de leurs actes.

