Les Sounders de Seattle offrent des billets gratuits pour attirer de nouveaux supporters

Le Paris FC fait des émules.

Les Sounders de Seattle Sounders ont annoncé le lancement de « First Match on Us », un programme innovant visant à offrir aux habitants de l’État de Washington une première expérience gratuite d’un match du club. En partenariat avec la tribu amérindienne Puyallup et l’Emerald Queen Casino, cette initiative inédite permet à toute personne n’ayant jamais acheté de billet pour un match des Sounders d’obtenir deux places gratuites, accompagnées d’un accueil personnalisé et d’un cadeau souvenir.

Faire monter la mayonnaise en vue du Mondial 2026

Hugh Weber, président des opérations commerciales du club, a souligné que cette initiative intervient à un moment clé de croissance du football aux États-Unis, à l’approche du Mondial des clubs 2025 et de la Coupe du monde 2026 : « Nous sommes convaincus que donner aux gens de notre communauté la chance de profiter de notre expérience de match conduira beaucoup de gens à tomber amoureux du sport et de notre club. »

Le programme concerne 11 matchs de la saison régulière 2025, débutant le 22 mars contre le Dynamo de Houston. Les participants peuvent s’inscrire en ligne et recevront leurs billets une semaine avant le match choisi. L’expérience inclut un encadrement spécifique, une introduction aux rituels du club et un accès à différents types de places, y compris en tribunes animées par les groupes de supporters.

