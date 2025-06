Les Simeone se plaignent de l’arbitrage après l’élimination de l’Atlético

Une tradition madrilène.

Malgré la chaleur aux États-Unis en ce moment, c’est une grosse clim que vient de prendre l’Atlético de Madrid ce lundi soir. Éliminé de la Coupe du monde malgré sa victoire face à Botafogo (1-0), les Colchoneros ont pesté contre l’arbitrage à l’issue de la rencontre, notamment à cause de deux penaltys « oubliés » en leur faveur. Et qui de mieux que le fils du Cholo pour se plaindre après le coup de sifflet final ?

Au micro de DAZN Espagne, Giuliano Simeone a pointé du doigt les décisions litigieuses du corps arbitral : « Je n’ai jamais rien vu de tel, pour être honnête. Je pense que les deux actions étaient des penaltys. Je ne les ai pas revues, peut-être que je me trompe, il faudrait que je les revoie. Nous n’avons été favorisés par aucune décision. » En même temps, le but de l’arbitrage n’est en aucun cas de favoriser une équipe…

Le match contre le PSG en travers de la gorge

Le papa et entraîneur des Colchoneros y est également allé de sa petite phrase, mais lui a préféré revenir sur le match face au PSG (4-0), notamment sur le but annulé de Julián Álvarez lorsque son équipe n’était menée que de deux buts. Le technicien argentin a déclaré : « Le match contre le PSG nous a condamnés, car toutes les décisions allaient à notre encontre. »

¡SIMEONE NO SE LO PUEDE CREER! 😡 Penalti no pitado al Atleti por falta previa de Sorloth@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/3r2RWTOm6P — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 23, 2025

Toutefois, El Cholo a souhaité « féliciter l’adversaire [Botafogo], un adversaire qui a très bien travaillé, défendu comme il se doit, avec courage, avec honnêteté. » Malgré six points au compteur, l’Atlético de Madrid est éliminé de cette Coupe du monde des clubs à cause d’une moins bonne différence de buts que le Paris Saint-Germain et Botafogo.

Heureusement que le fair-play n’entre pas en compte dans ce calcul.

Grand prince, l’Atlético offre la première place du groupe au PSG mais ne passe pas les poules