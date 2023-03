Les révélations glaçantes d’une ex-joueuse de la Fiorentina

La Viola loin de la Dolce Vita.

Ronja Aronsson, défenseuse suédoise passée par la Fiorentina la saison dernière, a témoigné de l’enfer qu’elle a vécu en Italie, dans le podcast Fotbollsfredag du média Norrländska Socialdemokraten. Arrivée en Toscane au mois de janvier 2022, elle est repartie en Suède dans son club formateur du Piteå IF, après six mois seulement.

« C’était le chaos tous les jours, je ne pouvais pas aller au stade. Tout le monde pleurait dans les vestiaires », en ajoutant ce qui s’apparente à du harcèlement moral : « Il y avait tellement de choses qui n’étaient pas du football pour moi. On disait que certaines joueuses étaient trop grosses et que c’était pour cela que nous perdions des matchs, parce qu’elles ne pouvaient pas courir. » Aronsson précise également que de nombreuses séances d’entraînement – quand elles n’étaient pas annulées – se caractérisaient par des crises de colère de certains membres du staff. « Si tu ne réussissais pas un geste, un dribble ou une frappe, ils criaient “sale pute”. Parce que tu as fait une erreur. » Face à de telles attaques, de nombreuses joueuses se sont plaintes, ce à quoi « le président a refusé de céder », arguant qu’il « s’agissait d’une affaire de femmes » et qu’elles n’étaient « pas mentalement aptes ».

Il reste encore du chemin…

