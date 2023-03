Les propriétaires du Red Star rachètent le Hertha Berlin

Jackpot pour 777 ?

Après avoir mis la main sur le Red Star au printemps dernier, non sans polémiques, la société d’investissements américaine 777 Partners continue sa boulimie en rachetant le Hertha Berlin. Ce rachat n’est pas une surprise, puisqu’il était quasiment acté depuis novembre dernier, et il ne manquait plus que le feu vert du conseil d’administration. Ce dernier a donc entériné l’opération comme annoncé dans le communiqué publié par le club berlinois ce samedi. 777 Partners reprend la totalité des parts de Lars Windhorst, soit 64,7 %.

777 Partners ist neuer strategischer Partner von Hertha BSC. Die private Investorengruppe aus den USA übernimmt die Anteile von der Peil Investment B.V. – einer Tochter der Tennor Holding B.V. https://t.co/qk3IG5vu5H ⬅️#HaHoHe pic.twitter.com/pVz7qsA3AQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 11, 2023

Selon Kicker, l’investissement s’élève à 100 millions d’euros, que la société devrait régler en trois fois. Financièrement, ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le Hertha, englué dans une situation économique instable et qui finit depuis quelques années chaque exercice en étant très largement déficitaire. C’est le septième club que 777 Partners reprend, après le Red Star, le Séville FC, le Genoa, Vasco de Gama, le Standard de Liège et Melbourne Victory, en Australie.

Un concurrent à John Textor.

