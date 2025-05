Pour annoncer sa prolongation au Hertha, Michaël Cuisance pose dans une boulangerie

La Cuisance, dès que j’arrive, sent la rage de vivre.

Onzième de 2. Bundesliga, le Hertha Berlin réalise une énième saison loin de ses rêves de gloire. Pourtant, le club de la capitale respire depuis deux mois. Après la victoire contre le Greuther Fürth (1-0), une série de sept matchs sans défaite se profile, portée par le duo Michaël Cuisance-Ibrahim Maza, alors que le second doit s’envoler pour le Bayer Leverkusen l’été prochain.

Les croissants viennent bien de France

Errant en Italie et en Allemagne ces dernières années (Venise, la Sampdoria et Osnarbrück), celui qui a connu Pep Guardiola a retrouvé son rythme de croisière. Repositionné un cran plus bas, l’ancien Marseillais affiche des statistiques honorables (6 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions). Ce qui a satisfait les dirigeants, qui n’ont pas hésité à le prolonger jusqu’en 2029.

Un détail a pu interloquer lors de son annonce : le fait que Michaël Cuisance affiche fièrement son maillot dans une boulangerie, près d’un croissant. Une excentricité qui s’expliquerait par le fait que « Cuisance » et « Croissant » auraient une prononciation semblable en allemand. Jeu de mots qui l’a suivi outre-Rhin depuis son arrivée à Mönchengladbach, en 2017.

Le meneur de jeu a l’air de se régaler au Hertha Ber-pain.

Le Hertha Berlin met en garde ses supporters contre les références nazies