Le colis est arrivé à bon porc.

Alors que la saison de la Sampdoria prend chaque semaine une tournure un peu plus difficile – huit matchs de rang sans victoire et une dix-neuvième place au classement – les dirigeants du club ont reçu un avertissement inquiétant dans leurs bureaux ce samedi. Selon les médias italiens, un colis serait arrivé dans les locaux du club, avec une tête de cochon à l’intérieur, et le message suivant : « Massimo Ferrero et Antonio Romei, les prochaines têtes seront les vôtres ». Le premier cité est l’ancien président du club, qui a démissionné en décembre dernier à la suite d’une arrestation pour fraude, et le deuxième est l’actuel vice-président de la Sampdoria.

Sampdoria, testa di maiale mozzata e minacce all'ex presidente Ferrero [aggiornamento delle 12:32] https://t.co/dPc9jXhiON — Repubblica Genova (@rep_genova) February 25, 2023

Ce n’est pas la première fois que le club est menacé de la sorte, puisqu’une lettre contenant une balle avait également été découverte en janvier dernier. « La première est factice, la prochaine sera réelle », était-il inscrit. Le club génois connaît actuellement de grosses difficultés financières, endetté à plus de 100 millions d’euros. Une sanction de deux points a d’ailleurs été évitée récemment de justesse grâce à un effort financier des joueurs.

Ça ne Samp’ pas très bon pour le maintien en Serie A.