Les pénalités financières de Nike envers le Barça

S’il s’apprête à porter un maillot spécial dans le cadre de son partenariat avec Spotify, le Barça est aussi étroitement lié à son sponsor maillot, Nike. Un contrat lucratif entre l’un des clubs les plus connus de la planète et la marque au Swoosh dont Sport dévoile surtout certains traits étonnants. En effet, le quotidien espagnol révèle le montant des pénalités appliquées au club catalan en fonction des « non-résultats » de l’équipe dans les compétitions où elle est engagée. Les relations, fraîches malgré une longue fidélité, entre les deux entités ne semblent pas vraiment aider la situation, au point que le Barça réfléchirait à produire ses propres maillots, sans la firme américaine, qu’il devrait quitter l’an prochain, à la fin de son contrat.

Si le Barça n’exerce plus une domination hégémonique sur la Liga, mal lui en a pris, puisque la dotation octroyée par Nike est réduite de 5% si les Culés ne finissent pas champions sur le plan national. Cette pénalité est doublée si le FCB n’atteint pas les demi-finales de Ligue des champions tandis que s’il ne se qualifie pas pour la plus grande des compétitions européennes, ce sont 30% du deal annuel qui lui sont retirés. Encore plus rare, mais toutefois stipulée dans les contrats, une non-qualification européenne du Barça serait quant à elle dramatique, avec une pénalité de 60% sur le montant alloué la saison suivante. Comme le souligne Sport, sur les deux dernières saisons, le Barça, qui n’a pas atteint les demi-finales de Ligue des champions et n’a gagné qu’une fois la Liga, a perdu une belle somme d’argent.

Mais ne vous inquiétez pas pour lui, le Barça trouve toujours une solution pour remplir ses caisses. Et s’il ne gagnera certainement pas la Liga, il semble toutefois bien parti pour atteindre les demi-finales en Coupe d’Europe.

