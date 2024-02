Le Barça produira-t-il ses propres maillots ?

Jules Koundé couturier.

En 2025, le contrat liant le FC Barcelone à Nike prendra officiellement fin. Débutée à l’été 1998, l’aventure de 27 ans va ainsi laisser place à un nouveau chapitre marketing crucial pour les Barcelonais. En effet, le club catalan n’a toujours pas trouvé de repreneur, malgré de solides discussions avec Puma.

Afin de combler le vide – à court ou moyen terme –, Joan Laporta et ses associés auraient ainsi décidé de créer leur propre équipementier, afin de produire les maillots et donc engranger un certain revenu en produits dérivés. Ces informations, données par Sport, pourraient faire du FC Barcelone un nouvel allié du made in Spain (ou plus précisément Catalonia). De nombreux clubs ont déjà tenté l’expérience, dont la Roma lors de l’exercice 2013-2014 (changement de Kappa à Nike), parmi les écuries d’envergure.

Le monde réclame surtout le retour des maillots sans sponsor du Barça.