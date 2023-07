Les joueuses australiennes réclament les mêmes primes que les hommes

Elles veulent leur part du gâteau.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2023, les joueuses de l’équipe d’Australie ont réclamé le même montant pour leur prime, que les hommes lors du Mondial 2022. Les 23 Matildas se sont exprimées dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le syndicat des joueurs Professional Footballers Australia.

With the @FIFAWWC kicking off this Thursday, our @TheMatildas have a message for those who paved the way. For those who broke down barriers and fought for progress. For the past. For the future.

For those within our football community, our fans, our sponsors, our politicians,… pic.twitter.com/gVImezbX30

— Professional Footballers Australia (@thepfa) July 16, 2023