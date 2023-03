Le prize money de la Coupe du monde féminine multiplié par trois

L’art du timing.

En marge du 73e congrès de la FIFA qui s’est tenu ce jeudi à Kigali au Rwanda et qui a vu Gianni Infantino rempiler pour un mandat supplémentaire, la fédération internationale a annoncé une augmentation du prize money de la Coupe du monde 2023. Celui-ci s’élèvera à 150 millions de dollars (environ 140 millions d’euros), soit « trois fois plus qu’en 2019 et dix fois plus qu’en 2015 », a précisé la FIFA. La compétition, qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande l’été prochain, sera la première à se disputer entre 32 pays.

