Les joueurs de l’OM interpellés par les supporters au Moustoir

La frustration gagne les rangs marseillais.

Après une énième mauvaise opération pour l’OM dimanche soir à Lorient, le ton est un peu monté entre plusieurs joueurs et quelques supporters marseillais. Au pied du parcage, Matteo Guendouzi, Valentin Rongier et Chancel Mbemba se sont expliqués quelques instants avec plusieurs supporters marseillais, sortis de la tribune. Si la teneur précise des débats n’a pas filtré, les expressions faciales des différents interlocuteurs suggèrent la frustration et un début de colère dans le camp des supporters.

😔 La déception des supporters marseillais après la mauvaise opération de l'OM.#FCLOM pic.twitter.com/lbGQ9zWpMw — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Frustrés de ne pas voir l’OM profiter des faiblesses du PSG, et même laisser Lens seul deuxième, les supporters marseillais n’ont toujours pas digéré le fiasco contre Annecy en Coupe de France. La colère gronde autour des Phocéens, qui pourraient tout perdre en cette fin de saison, alors que Monaco menace. Et les dernières sorties olympiennes ne sont pas du genre à rassurer.

Et ce n’est pas la nouvelle posture de Tudor qui va les calmer.

