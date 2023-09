Les internationaux uruguayens soutiennent la grève du championnat

Ça ne s’arrange pas en Uruguay.

En grève depuis début septembre, le syndicat des joueurs professionnels uruguayens a reçu un renfort de poids, mercredi, avec celui de l’international et joueur du Barça, Ronald Araujo. Opposés à la fédération et au conseil de la ligue, les joueurs réclament la mise en place d’une nouvelle convention collective signée en accord avec les représentants des clubs. Au centre des négociations, le salaire des joueurs de deuxième division, jugé trop faible. Le championnat est figé depuis le 4 septembre, date de la dernière rencontre de Primera Division disputée.

Dans un communiqué partagé sur Twitter et signé des joueurs de la sélection, ces derniers affirment leur « soutien total » à leurs collègues et réclament une réponse au besoin d’une « modernisation essentiel dans notre football ». Ces derniers dénoncent aussi la situation actuelle, résultat des actions « de certains directeurs de clubs, qui agissent en fonction d’intérêts politiques et économiques de tiers qui, d’une certaine façon, interviennent dans le développement et la santé du football uruguayen ». Ces dirigeants sont ainsi accusés d’avoir « refusé de façon répétée et systématique de mettre en place les réformes nécessaires pour moderniser notre football. »

La grève est loin d’être finie.

