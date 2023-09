Les clubs uruguayens en grève

Promis, tonton Marcelo n’y est pour rien.

Il n’y aura pas de football ce week-end en Uruguay. Et pour cause, les 30 clubs des deux premières divisions ont annoncé leur intention de faire grève, suivant la décision de l’Union des Footballeurs Professionnels Uruguayens (MUFP). En conflit ouvert avec la Fédération Uruguayenne de Football (AUF) depuis un moment, la MUFP demandent une revalorisation des salaires, notamment en seconde division, mais aussi de revoir la convention collective qui lie les clubs et la Fédération, ce qui n’a pas été fait depuis 16 ans.

🇺🇾 Los futbolistas uruguayos no jugarán el fin de semana ⛔️ El convenio colectivo no se actualiza desde 2007 🗣️ "Principalmente en la Segunda División el salario está bastante sumergido", cuenta Mitchell Duarte, secretario general de la @Mutual_Uru#FIFPRO — FIFPRO (@FIFPRO) September 8, 2023

Ce qu’on ne ferait pas pour pouvoir être devant la TV pour voir jouer le Vasco de Payet.

