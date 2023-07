Les Girondins de Bordeaux prolongent leur capitaine

L’âme du club.

Natif de Libourne (Gironde) et formé dans le club au Scapulaire, Yoann Barbet n’a pourtant réalisé ses premières minutes en professionnel avec son maillot de coeur qu’à 29 ans, au début de saison dernière. Passé entretemps par les Chamois Niortais, Brentford et Queen Park Rangers, il avait profité de la descente des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 pour se faire une place. Et quelle place ! Rapidement nommé capitaine par David Guion, le défenseur central a été un homme clé de la bonne saison de son équipe avec, notamment, huit buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

🚨 @BarbetYoann prolonge l’aventure bordelaise ! 🔵⚪ Le défenseur central et capitaine des Girondins prolonge son contrat jusqu’en juin 2026 ! ➡ https://t.co/Z4hiEbwYvR pic.twitter.com/q1ACMPLJOY — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 28, 2023

Porteur de l’espoir d’une remontée express entretenu jusqu’à la dernière journée, il est bien décidé à sauter le pas cette année. Le défenseur bordelais s’est engagé, ce vendredi, pour trois saisons supplémentaires avec son club, plus une en option. De quoi lui laisser un peu de temps pour atteindre l’objectif des Marine et Blanc.

À condition que les supporters restent dans les tribunes cette fois.

