Les fans d’Aston Villa s’opposent au nouveau sponsor du club

Trust a toujours fait passer de bons messages.

Le club d’Aston Villa vient de trouver un tout nouveau partenaire et sponsor qui apparaîtra sur le devant de son nouveau maillot. Il s’agit de BK8, une société asiatique de paris en ligne qui coopérera avec le club jusqu’en 2026, saison à partir de laquelle tous les clubs de Premier League se sont engagés à supprimer le parrainage de jeux d’argent sur le devant des maillots. Cette association n’est cependant pas du goût des supporters qui n’ont pas attendu 2026 pour faire connaître leurs avis.

Le groupe de fans Trust a exprimé son mécontentement dans un communiqué en soulignant les dommages mentaux et sociaux causés par ces sociétés, mais aussi les facettes cachées de BK8, qui utiliserait des techniques de marketing misogynes. « Les dommages sociaux et mentaux causés par le jeu excessif sont énormes, avec plus de 400 suicides dus au jeu chaque année au Royaume-Uni et des millions d’autres dommages. Nous avons également exprimé nos inquiétudes quant aux pratiques marketing misogynes de BK8 et au revirement de la position du club sur le fait de ne pas avoir de sponsor de jeux d’argent sur le devant du maillot. L’accord avec BK8 est une tentative cynique de dernière minute pour engranger des gains financiers. »

Un coup de peinture, on n’en parle plus.

