Premier League : les sites de paris sportifs ne pourront plus être sponsors en 2026

Fini de jouer.

Les sites de jeux d’argent ne seront bientôt plus autorisés comme sponsor principal sur les maillots de Premier League. Une décision commune allant dans ce sens a en effet été prise par les clubs comme l’annonce la ligue de football anglais sur son site. Cet accord entrera en vigueur dès la fin de la saison 2025-2026, pour éviter aux clubs de rompre les contrats en cours. On compte cette saison 8 clubs de première division anglaise qui ont pour sponsor principal une société de ce genre comme Newcastle avec Fun88.

Premier League clubs have today collectively agreed to withdraw gambling sponsorship from the front of clubs’ matchday shirts, becoming the first sports league in the UK to take such a measure voluntarily in order to reduce gambling advertising

