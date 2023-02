Les États-Unis remportent la SheBelieves Cup

Maîtresses chez elles, comme les Bleues.

À la faveur d’un succès contre le Brésil (2-1) grâce à des réalisations d’Alex Morgan et Mallory Swanson, la sélection féminine des États-Unis remporte sa sixième She Believes Cup, sa quatrième consécutive. Cette compétition annuelle, créée en 2016, est un tournoi sous forme de minichampionnat qui se déroule aux États-Unis et rassemble quatre des meilleures équipes féminines au monde. Pour cette huitième édition, en plus des États-Unis et du Brésil, elle accueillait aussi le Japon et le Canada.

Dans l’autre rencontre du groupe, la formation asiatique a pris le meilleur sur l’équipe de Christine Sinclair (3-0) et termine à la deuxième place de cette compétition. Le Brésil et le Canada ferment la marche.

Avec le Mondial cet été, l’avenir nous dira si c’était leur seul trophée de l’année 2023.