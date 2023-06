Les Bleues et la D1 Arkema ont trouvé leurs diffuseurs

Y’a du progrès, mais…

Le comex de la FFF, réuni ce mardi juin, a validé l’attribution des droits de l’équipe de France féminine à France Télévisions et au groupe M6 pour la période 2023-2027, et les droits de la D1 Arkema à Canal+ et Dailymotion, jusqu’en 2029. Les matchs des Bleues en prime time seront donc diffusés sur France 2, France 3 ou W9. Ces droits de diffusions concernent uniquement les matchs amicaux, la Ligue des Nations féminine, les JO 2024, les qualifications à l’Euro 2025 et la Coupe du monde 2027.

La D1 Arkema sera diffusée sur Canal+ le vendredi et le samedi à 21 heures, tandis que les autres rencontres « seront diffusées sur le Dailymotion du groupe Vivendi », précise le communiqué de la FFF.

Très bien, manque plus qu’un diffuseur pour le Mondial prévu dans un mois.

