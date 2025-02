Affaire Longoria : Les arbitres de Ligue 1 vont porter plainte pour diffamation

Les hommes en noir ne vont pas en rester là.

À quelques minutes du coup d’envoi de Nantes-Lens à la Beaujoire ce dimanche après-midi, l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard est intervenu au micro de DAZN pour informer qu’au-delà de soutenir leur collègue Jérémy Stinat, le collège des arbitres centraux de Ligue 1 allait mener une action ce lundi pour ne pas en rester là : « Il a notre profonde solidarité. Le mot “corruption” a été utilisé, un cap a été franchi et c’est inacceptable. Tous les arbitres centraux de Ligue 1 vont porter plainte pour diffamation. »

| Après les polémiques autour d’AJA-OM et l’utilisation du mot « corruption », les arbitres de Ligue 1 prévoient un recours collectif et soutiennent Jérémy Stinat, victime d’une intrusion à son domicile et de dégradations sur ses véhicules. pic.twitter.com/YVknm8LHH5

