Leonardo Bonucci balance sur la Juve et son départ en catimini

Allo Turin ? Ici Berlin.

C’est peu dire que Leonardo Bonucci n’a pas quitté la Juventus en bons termes cet été. Après de longues années au club et 502 matchs disputés avec les Bianconeri, le défenseur s’en est allé libre à l’Union Berlin, libéré par le club du Piémont. S’il n’entretenait pas de bonnes relations avec son coach, Bonucci ne s’attendait pas à être mis à la porte d’une telle façon, comme il l’a témoigné au média italien Mediaset : « C’est une humiliation que j’ai subie, après plus de 500 matchs comme Bianconero. »

Disposé à voir son temps de jeu fondre comme neige au soleil, pour aider les jeunes et être « un homme de main » au besoin, l’ancien Milanais n’a pas apprécié de lire et entendre « des choses fausses de la part de la Juventus et de l’entraîneur », notamment concernant une volonté de sa part de rompre son contrat durant la saison. Et si les dirigeants de la Juve lui ont signifié que sa présence sur le terrain « gênerait la croissance de l’équipe », il a tout de même apprécié les soutiens reçus de la part de « tant de joueurs, y compris des joueurs actuels, de la Juve et d’autres clubs » vis-à-vis du « comportement irrespectueux du club. »

Tout continue d’aller pour le mieux à la Juve…

