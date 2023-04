Le tifo des ultras du BVB qui ne passe pas chez le sponsor du stade

De la célébration à la provocation ?

L’entreprise Signal Iduna, spécialisée dans les assurances et à qui appartiennent le naming du stade du Borussia Dortmund, n’a absolument pas apprécié le tifo déployé lors du dernier match à domicile. Le 8 avril dernier, le BVB reçoit l’Union Berlin et fête les 49 ans du « Signal Iduna Park ». Et pour fêter cet anniversaire, les ultras déploient un tifo au message quelque peu équivoque : « Pour toujours Westfalenstadion », soit le nom historique de l’enceinte jusqu’en 2005, année où il fut vendu à une marque pour la première fois.

Un geste que n’a pas apprécié le directeur général de Signal Iduna, Ulrich Leitermann, qui l’a fait savoir dans une interview au quotidien Ruhr Nachrichten : « Pour moi, c’est inacceptable lorsque l’on connaît l’importance de notre collaboration avec ce club que nous avons aidé lorsque d’autres ne voulaient plus donner un centime », a déclaré Leitermann. En effet, le naming rapporte gros au club allemand puisque le contrat a été prolongé jusqu’en 2031 pour environ 100 millions d’euros. L’homme d’affaires a aussi rajouté que ce message porté il y a une dizaine de jours « fait revenir des images dans l’esprit des supporters », dont la plupart ne le soutiennent pas forcément.

Réponse ce samedi pour la réception de l’Eintracht Francfort ?

