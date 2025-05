Le Sunderland de Régis Le Bris s’offre une finale pour la montée en Premier League

Ils ont réussi à finir plus tard qu’Emmanuel Macron.

Et ça valait le coup, en tout cas pour Sunderland. Ce mardi soir, l’équipe de Régis Le Bris a mis le temps pour finir le travail contre Coventry, après avoir sans doute imaginé que le plus dur était fait en s’imposant à l’aller (1-2). Eh non ! Puisque la bande à Frank Lampard s’est accrochée à son rêve de montée, en remontant les compteurs à zéro grâce à un but d’Ephron Mason-Clark.

2-2 au score cumulé, balle au centre ou plutôt prolongation pour angoisser les habitués du Stadium of Light. La séance de tirs au but semblait devenue inéluctable quand Gilles Bouleau venait de rendre l’antenne sur TF1 après une séquence gênante avec le président de la République. Oui, mais le foot reste le foot, et cette demi-finale retour a accouché d’un scénario dingue.

Une finale pour la montée en Premier League le 24 mai

Le temps additionnel de la prolongation est entamé depuis près de deux minutes, Enzo Le Fée se pointe pour l’ultime corner sous les hourras fatigués des fans locaux, et bingo : Daniel Ballard saute plus haut au premier poteau pour envoyer un coup de tête dantesque au fond des filets. Cruel pour Coventry, jouissif pour Sunderland, qui retrouvera Sheffield United à Wembley, le 24 mai, pour tenter de retrouver la Premier League huit ans après l’avoir quittée.

⚽️ GOAL: Daniel Ballard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland 0-1 Coventry Daniel Ballard shatters Coventry's dreams in 120+2'pic.twitter.com/nheeukDgJF — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 13, 2025

Sunderland ‘Til I Live.

