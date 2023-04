Le Stade toulousain à fond derrière le TFC pour la Coupe de France

Toulouse to win ?

À Toulouse, ce week-end, les regards ne seront pas braqués uniquement sur le Stade de France où se jouera la finale de la Coupe de France entre le Téfécé et le FC Nantes. Quelques heures plus tôt, les joueurs de rugby du Stade toulousain disputeront eux aussi un rendez-vous important de leur saison, avec une demi-finale de Coupe d’Europe contre Leinster. Arrivés à Dublin, les rugbymen ont pourtant exceptionnellement troqué leur couleur rouge habituelle contre du violet pour leur entraînement ce vendredi. En soutien évidemment aux cousins du football, avec qui ils partagent parfois le Stadium.

Le Stade de France, les rugbymen toulousains en gardent un bon souvenir. La dernière fois qu’ils s’y sont rendus c’était pour la finale du Top 14 en 2021, remportée face au Stade Rochelais (18-8).

Elles sont belles les valeurs du ballon.

Olivier Véran : « La Coupe de France, ce n’est pas les jeux du cirque à la romaine »