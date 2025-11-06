La Tanzanie mise sur l'instabilité à quelques semaines de la CAN

La Tanzanie a le sens du timing.

Ce mercredi, le sélectionneur Hemed Suleiman s’est fait remercier par la fédération de football de Tanzanie, à quelques semaines du début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). À sa place, c’est l’Argentin Miguel Gamondi, CV bien rempli en Algérie et au Maroc, qui assurera l’intérim pendant la compétition.

Troisième sélectionneur depuis 2023

Il faut dire que l’équipe d’Afrique de l’Est est un peu spécialiste des changements de dernière minute. Le prédécesseur de Hemed, l’Algérien Adel Amrouche – qui tenait les rênes de l’équipe des Taifa Stars depuis mars 2023 – avait quant à lui été limogé à la fin du premier match de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Il avait accusé le Maroc de « gérer le football africain » et d’avoir la main sur le choix des arbitres et des horaires, ce qui lui avait valu une suspension de huit matchs.

SHIRIKISHO la Mpira wa Miguu Tanzania (TFF) limemteua Kocha wa Singida Black Stars, Miguel Angel Gamondi raia wa Argentina kuwa Kaimu kocha mkuu wa Timu ya Taifa ya Tanzania 'Taifa Stars' akichukua mikoba ya Hemed Suleiman 'Morocco' ambaye mkataba wake umesitishwa kwa makubaliano… pic.twitter.com/HcY0sEu3GO — Maulid Kitenge (@mshambuliaji) November 4, 2025

Pour rappel, pendant le mandat de Hemed, l’équipe de Tanzanie s’est qualifiée pour sa quatrième CAN mais n’a pas réussi à décrocher l’ambitieux ticket pour le Mondial 2026, devancée par le Niger et le Maroc dans son groupe de qualification.

Bref, nouveau coach, même espoir.

