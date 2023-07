Le sélectionneur de la Turquie met en garde Arda Güler

Petite mise au point nécessaire.

Dans une interview à BILD publiée ce mercredi, le sélectionneur de la Turquie Stefan Kuntz a mis en garde contre l’affolement autour du jeune Arda Güler. Pour lui, il est nécessaire que ce dernier « garde les pieds sur Terre ». Il regrette que le jeune Turc soit déjà considéré « comme un dieu du football, comme le nouveau Messi. Il n’est pas encore Messi. Cela va trop vite », prévient-il. L’ex-entraîneur des U21 de la Mannschaft a tout de même dressé un portrait élogieux d’Arda Güler, qu’il a fait débuter en équipe première en novembre 2022 lors de matchs amicaux. « Arda a un talent extraordinaire. Il a une technique fine, fait des passes puissantes, a un très bon sens de l’espace, sait exactement où il doit aller. Arda a sa propre compréhension du football, ce qui ne s’apprend pas », a-t-il déclaré.

« Il est important qu’il continue à s’entraîner à un haut niveau et qu’il joue beaucoup », a expliqué Stefan Kuntz. Il poursuit sur les points que le néo-Madrilène doit travailler selon lui : « Il doit encore travailler sa robustesse et son physique. Le talent seul ne suffit pas. Sa carte maîtresse pour une grande carrière, c’est quand sa tête lui dit : « Je ne suis pas satisfait, je ne me repose pas, je ne suis jamais rassasié, je veux toujours continuer à progresser. » » Arda Güler a signé un contrat avec la Maison-Blanche jusqu’en 2029. « Je veux devenir une légende de ce club », avait déclaré l’ex-joueur de Fenerbahçe, lors de sa présentation à Madrid.

Au moins, il est prévenu.

Vinicius et ses agents auraient trahi le Barça pour signer au Real