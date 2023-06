Comment Lens a fait leaker son maillot sans que personne ne s'en aperçoive

« On ne peut pas tromper 37 601 fois une personne, mais on peut tromper une fois 37 601 personnes. »

Dans les temps, le Racing Club de Lens a dévoilé son nouveau maillot à l’aide d’une vidéo bien sentie dont le slogan est : « Vous n’avez vraiment rien vu ? » Car tout en discrétion, la vareuse avait déjà leaké en ayant été portée, lors du dernier match à domicile de la saison face à l’AC Ajaccio (27 mai), par un seul et unique supporter – choisi par l’équipementier Puma et suivi par les caméras toute la journée. Question design ? Pour son retour en Europe, le club artésien arborera évidemment sa mythique couleur dorée, avec de fines bandes rouges sur les côtés et un « Pour l’amour du maillot » inscrit dans le col.

Vous n’avez vraiment rien vu ? 👀 On ne peut pas tromper 37601 fois une personne mais on peut tromper une fois 37601 personnes. Un nouveau maillot domicile pour la saison 23/24 qui a déjà le parfum d’Europe. 🔴🟡 #ANosRisquesEtTerrils @pumafootball pic.twitter.com/Cr1sAgVmj6 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 9, 2023

Plus efficace que les vidéos de Leo Messi qui lit des phrases écrites par son père.

À nos risques 🤫 et terrils ⛰️ 👉 https://t.co/8rpvzvZFyQ 🛍️ Dès samedi dans toutes les boutiques officielles RC Lens et sur le web. Ne le ratez pas cette fois 👀🔴🟡#ÀNosRisquesEtTerrils pic.twitter.com/2dqWnHFPqn — Racing Club de Lens (@RCLens) June 9, 2023

