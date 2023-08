Le PSG repart à l’assaut pour Kolo Muani en voulant inclure Ekitike

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

La dernière semaine du mercato estival s’annonce animée du côté du Paris Saint-Germain. Particulièrement fragilisé en interne, Luis Campos se doit de redorer son image dans la dernière ligne droite. Depuis le début de l’été, le Portugais et ses dirigeants ont ainsi jeté leur dévolu sur Randal Kolo Muani, mais le transfert a traîne. Selon les informations de L’Équipe, de nouvelles discussions ont eu lieu entre le club de la capitale, l’Eintracht Francfort et l’international français. Ainsi, les dirigeants du PSG auraient offert 65 millions d’euros, hors bonus, en plus d’inclure Hugo Ekitike dans la transaction.

Malgré le temps qui joue contre Paris, les réponses tardent à parvenir de la part du club allemand. Francfort attendrait notamment 90 millions pour céder Randal Kolo Muani, auteur de 23 buts et 17 passes décisives la saison dernière, et déjà buteur trois fois en ce début d’exercice. De son côté, Ekitike n’aurait toujours pas donné son accord pour cet échange.

Après avoir été raillé durant sa première saison, puis envoyé dans le loft, l’ancien Rémois pourrait jouer un sale tour à Paris.

Francfort attendrait 90 millions pour lâcher Kolo Muani