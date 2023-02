Décevant depuis son arrivée à Paris, Hugo Ekitiké peine à convaincre son entraîneur et ses supporters. Mais peut-on vraiment en vouloir à un joueur de 20 ans de ne pas s'imposer au PSG alors qu'il a probablement la concurrence la plus féroce du foot mondial ?

« Engage le jeu que je le gagne. » Ce palindrome est probablement celui que se répètent les fans du PSG à propos d’Hugo Ekitiké. Arrivé cet été à Paris en provenance de Reims pour plus de 30 millions d’euros, l’attaquant de 20 ans dont le nom est un palindrome est sous le feu des critiques. Pas assez décisif, trop maladroit, fantomatique sur le terrain… Bref, les reproches faits au Français pleuvent. Et honnêtement, ils sont plutôt logiques. Effectivement, Ekitiké n’est pas assez décisif. Oui, le ballon lui brûle un peu les pieds par moments, et il est vrai qu’il peut parfois traverser un match sans qu’on le voie toucher beaucoup de ballons. En championnat, il n’a passé qu’une seule fois la barre des 30 ballons touchés (34, contre Angers) malgré neuf titularisations. Est-ce vraiment gênant pour un attaquant ? Pas forcément. La saison dernière non plus, avec les Rémois, il ne touchait pas forcément beaucoup plus de ballons par match.

Du mieux en janvier

Mais cet exemple est aussi la preuve que Christophe Galtier ne l’utilise pas forcément dans son registre préférentiel. Malgré sa grande taille, l’ex-Rémois aime bien décrocher et participer au jeu. Il était assez évident que Paris n’avait pas recruté là un pur numéro 9 qui traîne sa carcasse au milieu de la charnière adverse pendant 90 minutes. « Je le freine sur le fait de pouvoir décrocher. Il aime venir dans le jeu, mais après, il nous manque quelqu’un devant. Je veux qu’il soit plus dans l’axe que les autres profils d’attaquants que nous avons », exhortait son coach après la victoire face à Châteauroux en 32es de Coupe de France début janvier. Pourtant, il avait ouvert le score face à la Berrichonne, son deuxième but en cinq jours, avant d’en inscrire un troisième en dix jours, face à Angers. Cette période, où il a dû remplacer Kylian Mbappé, mis au repos pour se remettre du Mondial, est pour l’instant sa meilleure à Paris, montrant une complicité grandissante avec ses partenaires d’attaque.

Il n’est pas retourné sur le banc bien longtemps puisqu’il a rapidement dû ressortir son apparat de remplaçant de Mbappé. Et ça s’est beaucoup moins bien passé, avec des performances très décevantes face à Toulouse, à Marseille lors de l’élimination en Coupe de France, mais surtout à Monaco. Face aux Monégasques, il aurait même fait dégoupiller Neymar en plein match selon L’Équipe, et se serait fait copieusement sermonner par le meilleur joueur de poker du vestiaire francilien. Un mauvais passage qui l’a carrément fait sortir du onze à l’occasion du huitième de finale aller face au Bayern, Galtier préférant titulariser Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery pour accompagner Messi et Neymar. Mais peut-on vraiment reprocher à un joueur de 20 ans de ne pas remplir tout de suite l’immense costume de Kylian Mbappé ? Même remplir ne serait-ce que le débardeur qui vient sous la chemise du Kyk’s est une mission colossale pour Ekitiké.

Laissons le temps au temps

Nul doute qu’il savait qu’il ne débarquait pas en Île-de-France pour foutre Neymar, Messi ou Mbappé sur le banc. Mais lui-même a confié qu’il avait du mal à se faire à son rôle de grappilleur de minutes, lui qui avait tellement brillé avec Reims quelques mois auparavant, prouvant qu’il avait largement le niveau Ligue 1. « Quand tu ne joues pas et que tu ne comprends pas, tu peux parfois être un peu frustré. Ça fait partie d’une carrière », confiait-il à Canal + fin décembre, juste avant de se montrer plutôt convaincant. Trente millions pour quatre pions et trois passes décisives en 1013 minutes, on a déjà vu mieux. Mais en étant décisif toutes les 145 minutes, il ne voit que les extraterrestres de la MNM être plus efficaces que lui (sans compter Ismaël Gharbi qui a délivré une passe décisive en 136 minutes).

Dans l’esprit des dirigeants du PSG, son arrivée est un plan sur le long terme. Même pour cette somme, difficile de se baser sur une première saison au sein de l’un des groupes les plus difficiles d’Europe pour estimer sa véritable valeur sportive, alors qu’il est passé du vestiaire du Vejle Boldklub au Danemark à celui du PSG en moins de deux ans. D’autant plus qu’il n’est pas le seul à réaliser une mauvaise seconde partie de saison. D’ailleurs, qui, à part Mbappé, rend réellement satisfaction depuis la reprise côté PSG ? Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma sûrement. Le problème ne serait donc pas les joueurs ? Mais les dirigeants ? Quelle surprise !