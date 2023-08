Luis Campos plus que jamais sur la sellette

Ça faisait longtemps que le PSG n’avait pas fait parler de lui.

Le mois d’août n’est pas encore terminé que le club de la capitale souhaite donner un dernier coup de balai dans son organigramme. Après les débuts remarqués de Manuel Ugarte ou le premier but de Marco Asensio sous les couleurs parisiennes face à Lens ce samedi (3-1), Luis Campos aurait pu voir son image redorée par ce mercato estival. Toutefois, selon les informations du Parisien, la démission du directeur sportif a été demandée en interne. Victoriano Melero (secrétaire général) et Grégory Durand (directeur du département juridique) auraient ainsi fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi que la relation devait cesser.

Luis Campos est pointé du doigt pour sa gestion des mercatos, jugée en deçà des exigences d’un club promis à tous les trophées, son absence de poids dans le dossier Kylian Mbappé ou encore sa proximité avec Jorge Mendes. Le Portugais, quant à lui, estime que Victoriano Melero et Grégory Durand ne jouent pas en faveur du Paris Saint-Germain. Fragilisé depuis l’élimination en huitièmes de finale de la dernière Ligue des champions, Campos semble désormais de plus en plus esseulé au sein de la direction du PSG.

Et voilà, le nouveau feuilleton est tout trouvé.

De nombreuses restrictions pour les supporters parisiens à Lyon