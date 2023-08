Le PSG chicote Lens

PSG 3-1 Lens

Buts : Asensio (44e), Mbappé (52e, 90e) pour le PSG // Guilavogui (90e+3) pour Lens

Après deux premières sorties où le PSG était en rodage, la machine de Luis Enrique a apporté quelques premières réponses très positives face au RC Lens, ce samedi soir au Parc des Princes. Contre un dauphin qui n’est pas parvenu à peser face au collectif parisien, le PSG s’est largement imposé et lance définitivement par cette victoire une saison qui, si les performances du soir se répètent, s’annonce prometteuse.

Dembélé régale, Asensio concrétise pour Paris

C’est une habitude fin août au Parc des Princes : il y a des strass, des paillettes, des supporters revenus bronzés et une armada de recrues présentées au cœur d’un « show » pyrotechnique digne d’une remise de diplômes d’école de commerce. Passé les festivités, Paris s’avance face à un bloc lensois « pas venu pour visiter Paris » et dont le pressing, passé les cinq premières minutes, met en difficulté la formation de Luis Enrique. Avec Manuel Ugarte en pointe basse et le duo Zaïre-Emery – Vitinha plus haut – le Portugais s’exilant fréquemment couloir gauche pour permettre à Mbappé d’occuper davantage l’axe – Paris va laisser passer les quelques banderilles non cadrées lensoises avant de monter en régime.

C’est par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé que la deuxième se passe, rendant fou Facundo Medina et Driver Machado, que les premières réelles différences vont arriver : lancé par « Dembouz », Mbappé tombe sur un bon Brice Samba avant d’enchaîner un ciseau sur un service de l’ancien du Barça sauvé sur sa ligne par Kevin Danso. Juste avant la pause, la récompense pour les Rouge et Bleu arrive quand, à la suite d’une remontée de balle de Vitinha, Zaïre-Emery sert Asensio qui ajuste Samba à l’entrée de la surface (1-0, 44e). À mi-parcours, Paris tient le bon bout.

Mbappé, tout est arrangé

Excepté une flèche de Deiver Machado au retour des vestiaires, bien négociée par Donnarumma, la domination parisienne va se faire de plus en plus visible. Les espaces sont de plus en plus nombreux, et sur un long une-deux entre Lucas Hernandez et Mbappé, Kyks allume Samba et fait le break (2-0, 52e). Le second acte de ce PSG-Lens ressemble à un conte de fées pour les joueurs de la capitale : Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha grattent tous les ballons, les actions sont d’une fluidité rare dans le domaine offensif, et les ultras chantent même à la gloire de Mbappé ! C’est dire.

Pour tenter d’empêcher la bérézina qui s’annonce, Haise lance Elye Wahi, qui obligera tout de même le portier parisien à une belle horizontale ainsi qu’à une belle claquette en fin de rencontre, qui feront office de rares éclaircies dans la longue nuit lensoise. En face, le rouleau compresseur rouge et bleu se met en place, mais ni Asensio d’une tête au point de penalty, ni Dembélé d’une puissante chiche dans le petit filet ne parviennent à corser l’addition. Ce sera fait à l’orée du temps additionnel : le centre en retrait de Fabian Ruiz tombe dans les pieds de Mbappé qui, avec un peu de chance, termine la cuisson du RC Lens (3-0, 90e). Au bout du temps additionnel, à l’orgueil, Morgan Guilavogui réduira la marque sur une frappe contrée par Milan Škriniar (3-1, 90e+3). Pas de quoi contrarier Paris qui décroche son premier succès de la saison, avec la manière, sous les applaudissements nourris du Parc.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hernandez (Danilo, 83e), Marquinhos, Škriniar, Hakimi – Ugarte, Zaïre-Emery (Soler, 86e), Vitinha – Mbappé, Asensio, Dembélé (Fabián Ruiz, 80e). Entraîneur : Luis Enrique.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Médina – Frankowski (Le Cardinal, 45e), Abdul Samed (Spierings, 45e), Diouf (David Pereira Da Costa, 83e), Machado – Thomasson (Wahi, 58e), Fulgini (Guilavogui, 74e) – Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

