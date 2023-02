Le PSG ouvre un entraînement au public au Parc des Princes

Rien n’est gratis à Paris.

Le PSG a annoncé ce jeudi l’ouverture au public d’un entraînement au Parc des Princes, le 24 février, soit deux jours avant son déplacement à Marseille. C’est la première fois en onze ans que le club de la capitale organise cela. « En cette période décisive pour la saison sportive du club, tous les supporters rouge et bleu sont invités à prendre part à la préparation parisienne en venant montrer leur soutien aux joueurs et vivre un moment de partage au plus près de leurs idoles », peut-on lire dans le communiqué du club. L’évènement sera quand même payant, avec des prix variant entre cinq et quinze euros.

⚽️🏟 Vivez une séance d’entraînement au 𝑃𝑎𝑟𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒𝑠 ! 🗓 24/02 ⌚️ Début de l'entraînement à 17h30 🎟 https://t.co/Oe64yVAdEU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 16, 2023

Embourbé dans une crise de résultats, le PSG convoque, avec cet évènement, l’union sacrée autour des joueurs. Avant cela, Paris reçoit Lille ce dimanche, pour mettre fin à la série noire de trois défaites consécutives.

Les spectateurs verront peut-être plus de football que lors de ces deux dernières semaines.