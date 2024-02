« Le PSG ne quittera jamais le Parc », assure un élu parisien

Les frères Lebrun ont du soucis à se faire.

Car en matière de ping-pong, le match médiatique entre le PSG et la mairie de Paris bat son plein. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé jeudi que le club allait quitter le Parc des Princes, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, prétend le contraire. Ce dimanche, ce dernier a profité de l’inauguration de l’Adidas Arena pour passer le message : « Le PSG ne quittera jamais le Parc. »

« Ce que l’on souhaite c’est de ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée », a annoncé Emmanuel Grégoire, « Le reste c’est de l’entre deux et je ne veux pas faire de commentaires par presse interposée ». Pour rappel, le PSG et la mairie de Paris sont liés jusque 2043 par un bail emphytéotique. Or, le club espère porter la capacité de l’enceinte à 60.000 places.

Le feuilleton parisien le plus lassant après celui portant sur l’avenir de Mbappé.