Le PSG n'a pas été mis à l’honneur par le feu d’artifice de Paris

Le torchon va encore plus brûler entre Anne Hidalgo et Nasser al-Khelaïfi.

Les rumeurs étaient de plus en plus pressantes ces dernières heures : le PSG allait être mis à l’honneur par le mythique feu d’artifice du 14 juillet, tiré au-dessus de la tour Eiffel. Le dernier tableau dernier tableau, intitulé Paris, devait s’ouvrir au rythme d’un chant de supporters Rouge et Bleu, mais ces derniers attendent encore devant le poste de télévision ou sur leur balcon.

En effet, après Zaho de Sagazan, La Seine de Matthieu Chedid et Vanessa Paradis ou encore le thème des Jeux olympiques de Paris 2024, l’hommage attendu au Paris Saint-Germain n’est jamais arrivé. De nombreux supporters ont fait part de leurs regrets sur les réseaux sociaux, eux qui voulaient se réjouir au lendemain de la claque subie en finale du Mondial des clubs face à Chelsea (3-0).

Bon, c’était mieux quand le PSG louait la tour Eiffel pour annoncer l’arrivée de Neymar.

