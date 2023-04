Le PSG fait tomber un record vieux de 22 ans 

Mickaël Madar > Lionel Messi ?

Avec cette nouvelle défaite en championnat face à l’Olympique lyonnais ce dimanche (0-1), le PSG s’enfonce dans la crise. En plus de relancer la course au titre, n’étant plus qu’à six points de son dauphin le RC Lens, le club de la capitale réalise, selon Opta, son pire début d’année civile depuis 22 ans. En effet, jamais depuis 2001, le PSG n’avait cumulé huit défaites après dix-huit rencontres sur une année civile. Un bilan que ne goûte pas Christophe Galtier qui affirmait en conférence de presse après le match : « Huit défaites en 2023, c’est beaucoup trop. »

8 – Paris a perdu 8 de ses 18 matches en 2023 toutes compétitions confondues, son plus haut total de revers après 18 rencontres d'une année civile depuis 2001 (9). Dérive. #PSGOL pic.twitter.com/LTQD7F9Sas — OptaJean (@OptaJean) April 2, 2023

En 2001, Pochettino était encore un joueur du club, Mbappé n’avait pas encore trois ans, et El Chadaille Bitshiabu était loin de la maternité.

Messi : les valises sont prêtes