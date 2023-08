Le PSG et Neymar dominent Jeonbuk

Paris-SG 3-0 Jeonbuk

Buts : Neymar (40e, 83e) et Asensio (89e)

Tout est plus simple avec le Ney.

Pour son dernier match amical de présaison, le Paris-SG et Neymar – qui a rejoué pour la première fois depuis le 19 février dernier – ont surclassé les Sud-Coréens de Jeonbuk au Busan Asiad Main Stadium ce jeudi (3-0). Avec une équipe largement remaniée et un Marco Verratti capitaine, les Parisiens ont mal débuté la rencontre avec notamment une relance pleine axe totalement loupée de Layvin Kurzawa qui aurait pu coûter cher au club de la capitale si Han Kyo-won avait été plus précis (5e). Dans la foulée, Neymar a trouvé Ekitike côté droit grâce à une délicieuse ouverture. Dos au but, l’attaquant français a pivoté avant de décocher une frappe qui est passée à quelques centimètres du poteau droit de Min-Ki Jeong (10e). Alors que la rencontre ronronnait, Neymar a réalisé un petit numéro dans la surface de Jeonbuk avant de tromper le portier adverse grâce à une frappe contrée qui est venue s’écraser sur le côté gauche (1-0, 40e). Quelques secondes après ce premier pion, l’international brésilien, encore lui, a délivré un galette à Ekitike mais ce dernier a encore buté sur Min-Ki Jeong (41e).

Au retour des vestiaires, après dix minutes soporifiques, Ismaël Gharbi, trouvé astucieusement par Neymar dans la surface de réparation, a manqué la balle du 2-0 du bout du pied (57e). Suite à une pluie de changements côté parisien et une ovation pour l’entrée du local Kang-In Lee, la rencontre a grandement perdu en intensité. Mis à part un coup de patte de Fabian Ruiz en dehors de la surface qui n’a pas accroché le cadre (79e) et la belle tentative de Marco Asensio qui n’a pas surpris l’entrant Kim (80e), pas grand chose à se mettre sous la dent lors de ce second acte. Heureusement, l’intenable Neymar, lancé plein axe à la limite du hors-jeu par un caramel de Ruiz, a claqué un doublé en glissant le cuir dans le petit filet gauche (2-0, 83e). Asensio a ajouté sa pierre à l’édifice en fin de match. Suite à un beau une-deux avec l’international brésilien, l’ailier espagnol a récupéré le cuir aux vingt mètres avant de loger une frappe puissante dans la lucarne gauche (3-0, 89e). Un pion qui assure définitivement la victoire au PSG à neuf jours de la reprise officielle en Ligue 1 face à Lorient.

Résultat flatteur mais pas si rassurant.

Paris-SG (4-3-3) : Donnarumma (Navas, 46e) – Bernat (Marquinhos, 62e), Kurzawa (Lemina, 76e), Danilo, Nhaga (Hakimi, 68e) – Ndour (Ruiz, 62e), Mbappé (Ugarte, 62e) , Verratti (Soler, 62e) – Gharbi (Asensio, 62e), Neymar, Ekitike (Lee, 68e). Entraîneur : Luis Enrique

Jeonbuk (4-2-3-1) : Jeong (Kim, 46e) – Ahn (Choi, 46e), Park (Jeong, 75e) Adjei-Boateng, Hong (Park, 46e) – Petrasek (Ku, 75e), Han (Lee, 46e), Ryu (Paik, 46e), Park (Gustavo, 46e) – Silva (Jeong, 45e) Moon (Song, 45e). Entraîneur : Dan Petrescu

