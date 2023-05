Le PSG condamne les manifestations de ses ultras

« Le ras-le-bol avant le raz de marée », « Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait ? » Ce mercredi, les supporters parisiens ont décidé de montrer leur colère avec des pancartes et des slogans contre le PSG, devant la Factory, le siège administratif des Parisiens, ou au domicile de Neymar, dans la ville de Bougival, dans les Yvelines. Ils réclament notamment « la démission de la direction ».

En réponse, le PSG a réalisé un bref communiqué pour dénoncer ces actes : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. »

01/05/2023 Action Camps des Loges "LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE…" "PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?" "VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE… QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS " DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2023

Ses actions font suite à la nouvelle défaite en Ligue 1 du PSG qui s’est incliné sur sa pelouse, ce dimanche, face à Lorient, (1-3), lors de la 33e journée de Ligue 1. Les Franciliens n’ont que 5 points d’avance sur l’OM et ne sont pas encore assurés de gagner le titre en fin de saison. La bande de Kylian Mbappé affrontera Troyes ce dimanche, pour le compte de la 34e journée de championnat.

Sans Lionel Messi, parti voir son copain CR7 dans le dos du club.

Hystérie Saint-Germain