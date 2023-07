Le propriétaire de Sochaux prêt à vendre le club contre 12 millions d’euros

Nouveau rebondissement ?

Relégué administrativement en National par la DNCG, le FC Sochaux-Montbéliard n’a pas encore dit son dernier mot. Le club historique de Franche-Comté pourrait renaître de ses cendres grâce à un repreneur. C’est d’ailleurs la seule solution pour Frankie Yau, le président du FCSM, qui a déclaré lors d’une réunion avec Olivier Becht, ministre chargé du Commerce extérieur, et Nicolas Pacquot, député Renaissance du Doubs : « Il n’y avait plus que deux scénarios possibles, à savoir la Ligue 2 ou le dépôt de bilan. Le scénario National 1 a été écarté car paradoxalement il coûterait plus cher qu’un budget de L2. »

Nicolas Pacquot, lui, a publié un communiqué dans lequel il explique que le groupe chinois Nenking est prêt à vendre le club. « Par ailleurs, il a clairement énoncé que si un repreneur posait aujourd’hui sur la table 12 millions d’euros pour équilibrer le budget 2023-2024, permettant la survie du FCSM, alors il laisserait les clés du club, allant jusqu’à s’asseoir sur les 18 millions d’euros déjà investis. » Deux pistes sérieuses concerneraient des repreneurs européens, mais le compte à rebours est déjà lancé puisque l’ultime passage devant la DNCG est prévu ce jeudi.

Une dégringolade en National 3 provoquerait le licenciement de dizaines de salariés et la perte du centre de formation, l’une des seules fiertés qu’il restes aux Lionceaux.

Sochaux en pourparlers avec plusieurs nouveaux investisseurs