Retournement de situation.

D’après les informations de l’AFP, le procès sur la mort de Diego Maradona, qui juge sept professionnels de santé accusés de négligence ayant potentiellement entraîné la mort du footballeur en 2020, est menacé d’annulation à cause d’un scandale impliquant l’une des juges, Julieta Makintach. Elle est soupçonnée d’avoir participé, à l’insu des parties, à la réalisation d’un documentaire sur le procès, alors que toute captation vidéo était interdite lors des audiences.

Le clan Maradona veut changer le collège

Plusieurs avocats, dont ceux des filles de Maradona, demandent la récusation ou la destitution de la juge, estimant que son comportement remet en cause l’impartialité et l’intégrité de la procédure, et affirmant que « c’est un scandale d’une ampleur telle que le monde entier parle de la justice argentine comme du pire des exemples. Elle n’a pas agi comme une juge mais comme une actrice ».

Certains réclament même l’annulation totale du procès et son redémarrage avec un nouveau collège de juges, ce qui pourrait repousser l’issue du dossier à 2026. La juge Makintach, quant à elle, nie toute implication dans la production du documentaire et affirme son impartialité alors que des images de caméras de surveillance ont montré la magistrate dans le tribunal, filmée par une équipe en train de répondre à des questions sur son métier et sur le début du procès.

Diego rassure-toi, le Napoli est champion d’Italie.

