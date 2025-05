Un Belge gourmand.

Dans un entretien accordé à Il Mattino ce dimanche, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, n’a pas caché son envie de signer Kevin De Bruyne (libre) cet été : « On veut le recruter. Mais cette intention doit être réciproque. » Jamais avare en petites piques, De Laurentiis a ainsi directement visé le Belge, visiblement trop demandeur en émoluments. Pour justifier son manque de moyen, le dirigeant napolitain s’est donc comparé à ses voisins du Nord, notamment les deux de Milan : « Pour que l’on soit constamment compétitif, il faudrait que l’on ait des budgets similaires aux clubs du nord de l’Italie. Nous pourrions alors nous permettre de plus grosses transactions. Mais il est très compliqué pour nous d’aspirer à générer des revenus similaires au Milan et à l’Inter à l’échelle internationale. »

En fin de contrat à City le 30 juin donc, De Bruyne devra alors alléger un peu ses prestations salariales, s’il souhaite rejoindre le champion d’Italie. Le transfert serait tout de même en bonne voie.

Il faudrait inclure une clause « crème solaire » pour le pauvre KDB.

