Le Napoli stoppe la vente d’une poupée Cicciobello à l’effigie d’Osimhen

« Mon Cicciobello, tes joues sont rouges ! Tu es malade ? Vite ta température ! Olala tu as de la fièvre… Voilà des vitamines, du lait et du sirop… tient mon Cicciobello bobo ! »

Alors déjà, oui, ça existe encore. Une des poupées les plus connues de la planète continue de faire des ravages dans les magasins de jouets. Visage joufflu, petit pyjama, le Cicciobello est disponible sous de nombreuses formes. Médecin, vétérinaire, dentiste et depuis peu footballeur. Et même à l’effigie de Victor Osimhen. Avec un masque de protection, le numéro 9, un maillot bleu clair, et une touffe blonde, la poupée Cicciobello Bomber du groupe Giochi Preziosi rend hommage à l’attaquant du Napoli. Problème : le club italien n’a jamais validé cette histoire, et saisit les juges.

Comunicato Stampa https://t.co/DoPWub984J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2023

« Le SSCN revient sur la dernière nouvelle, apparue sur de nombreux sites et relative à la commercialisation imminente d’un jouet pour enfants appelé “Cicciobello Bomber” – une poupée qui reproduit certains traits caractéristiques du joueur Victor Osimhen, représentée dans un uniforme clairement référencé au maillot de l’équipe première du club, contextualise le Napoli dans un communiqué. Le SSCN précise qu’il s’agit d’un produit non officiel, dont la production n’a été autorisée d’aucune manière. La société a donc pris des mesures pour protéger ses intérêts devant les instances appropriées. »

Si quelqu’un en a toutefois une sous le coude, on est preneur !