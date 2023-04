Le Napoli s’endort sur l’Hellas

Napoli 0-0 Hellas

Avant une semaine décisive qui les verra affronter Milan en quart de finale retour de C1, puis la Juventus en Serie A, les joueurs du Napoli n’ont pas réussi à faire sauter le verrou mis en place par l’Hellas de Marco Zaffaroni (0-0).

Avec un onze largement remanié, les Azzurri mettent du temps à rentrer dans leur match, pas aidés par les joueurs de l’Hellas, qui gagnent du temps avant même la 10e minute. Un petit jeu qui permet au Napoli de mettre en place ses attaques placées. Mais c’est bien après un corner obtenu par Matteo Politano que Di Lorenzo pense ouvrir le score, avant que son pion de renard soit refusé pour une position de hors-jeu (20e).

Au retour des vestiaires, le Napoli a pour mission de mettre à profit son énorme domination. Et comme en première mi-temps, c’est le capitaine Di Lorenzo qui se montre le dangereux le premier, mais son coup de casque fuit le cadre (54e). Poussés par un public retrouvé, les Napolitains élèvent ensuite leur niveau de jeu et mettent plus de rythme pour déstabiliser le bloc des Gialloblù. Pour y parvenir, Spalletti fait entrer Zieliński, Kvarastkhelia et Osimhen. De retour de blessure, le buteur nigérian aurait pu obtenir un penalty à dix minutes de la fin si l’arbitre en avait décidé autrement (79e), et marquer un pion splendide si la barre transversale adverse n’avait pas repoussé sa demi-volée osée (82e). Finalement, l’Hellas aurait pu faire un hold-up en contre si le Belge Cyril Ngonge, seul face à Meret, avait cadré sa frappe (90e).

Un cadeau que Rafael Leão ne fera pas aux Napolitains mardi soir.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Min-jae, Jesus, Olivera – Anguissa, Demme (Zielinski, 64e), Elmas (Lobotka 72e) – Politano (Zedadka, 84e), Raspadori (Osimhen, 72e) , Lozano (Kvaratskhelia, 64e). Entraîneur : Spalletti.

Hellas (3-4-2-1) : Montipò – Dawidowicz, Hien, Ceccherini (Coppola, 64e) – Faraoni (Terraciano, 70e), Tameze, Abildgaard, Depaoli – Duda (Verdi, 70e), Lasagna (Ngonge, 87e) – Gaich (Djuric, 64e). Entraîneur : Zaffaroni.

