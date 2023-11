Le Milan avec Théo Hernandez et Pulisic face au PSG

De retour au bon moment.

Touché à la cheville et ménagé ce week-end pour la réception de l’Udinese à San Siro (0-1), Théo Hernandez sera finalement bien dans le groupe du Milan qui accueillera le Paris Saint-Germain cette semaine. Après la déconvenue en championnat, Stefano Pioli a expliqué que l’international français avait « reçu un coup à la cheville et est resté sur le banc par précaution », avant de confier qu’il espérait « qu’il sera rétabli d’ici deux ou trois jours ». Normalement pas d’inquiétude. De leur côté, les journalistes bien informés de Sky Sport Italia ont assuré que Théo Hernandez, Christian Pulisic et Samuel Chukwueze avaient d’ores et déjà repris le chemin de l’entraînement ce dimanche.

Bon après, ils étaient déjà là au Parc des Princes, donc bon.

