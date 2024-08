Le Lensois Wesley Saïd comparé à Ronaldo

De son nom complet Wesley Ronaldo Saïd Luís Nazário de Lima.

Joli et unique buteur lors de la première journée du RC Lens à Angers ce samedi (1-0), Wesley Saïd s’est fait gentiment chambrer à son retour au centre d’entraînement de la Gaillette ce lundi. L’attaquant a posté le photomontage dans sa story Instagram : lui avec le maillot et la coupe de cheveux du Brésilien Ronaldo, époque Coupe du monde 2002.

Il accuse Nicolas Micelli, intendant du club, d’avoir osé la comparaison, après ses deux magnifiques feintes sur son but plein de sang-froid. À 29 ans, le joueur formé à Rennes démarre sa quatrième saison à Lens. Pour la première de Will Still, il a été positionné aux côtés de Florian Sotoca à la pointe de l’attaque, juste devant Angelo Fulgini. Avec succès.

Wesley Saïd se fait chambrer à retour à la Gaillette après le but victorieux à Angers 🤣🤣 pic.twitter.com/Mp6KCnwFu7 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 19, 2024

Comparaison n’est pas raison.

